Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:00

Цены на Aurus назовут до конца лета

Пока известна лишь предварительная стоимость моделей российского бренда

Прайс-лист на автомобили бренда Aurus подтвердят во время открытия фирменного шоурума, которое запланировано на август 2019 года. Эту информацию агентству «Москва» подтвердили в представительстве компании.

Автосалон Aurus появится на первом этаже одной из башен Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и займет площадь в 170 квадратных метров. Там выставят две модели компании: седан Senat S600 и лимузин L700. Ранее предполагалось, что они будут стоить около 18 миллионов рублей – именно эту цифру ранее озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в разговоре с журналистами. Столь высокую стоимость он объяснил тем, что это «продукт фактически штучной сборки».

Скорее всего, Senat S600 и лимузин Senat L700 действительно окажутся дороже своего зарубежного аналога Mercedes-Maybach S 650 (от 15 миллионов рублей), но при этом дешевле Bentley Mulsanne (21 419 000 рублей).

Как создавался Aurus Senat

Что касается моторов, то все автомобили «Аурус» укомплектованы гибридной силовой установкой на базе битурбомотора 4.4 V8 и девятидиапазонным «автоматом» российского производства.

В настоящее время производство осуществляется небольшими партиями усилиями НАМИ, однако уже в следующем году выпуск автомобилей перенесут на мощности завода Ford Sollers в «Алабуге».

Источник: агентство «Москва»