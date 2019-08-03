Цены на Aurus назовут до конца лета

Автосалон Aurus появится на первом этаже одной из башен Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и займет площадь в 170 квадратных метров. Там выставят две модели компании: седан Senat S600 и лимузин L700. Ранее предполагалось, что они будут стоить около 18 миллионов рублей – именно эту цифру ранее озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в разговоре с журналистами. Столь высокую стоимость он объяснил тем, что это «продукт фактически штучной сборки».
Скорее всего, Senat S600 и лимузин Senat L700 действительно окажутся дороже своего зарубежного аналога – Mercedes-Maybach S 650 (от 15 миллионов рублей), но при этом дешевле Bentley Mulsanne (21 419 000 рублей).
Что касается моторов, то все автомобили «Аурус» укомплектованы гибридной силовой установкой на базе битурбомотора 4.4 V8 и девятидиапазонным «автоматом» российского производства.
В настоящее время производство осуществляется небольшими партиями усилиями НАМИ, однако уже в следующем году выпуск автомобилей перенесут на мощности завода Ford Sollers в «Алабуге».