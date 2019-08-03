Цены на Aurus назовут до конца лета

Автосалон Aurus появится на первом этаже одной из башен Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и займет площадь в 170 квадратных метров. Там выставят две модели компании: седан Senat S600 и лимузин L700. Ранее предполагалось, что они будут стоить около 18 миллионов рублей – именно эту цифру ранее озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в разговоре с журналистами. Столь высокую стоимость он объяснил тем, что это «продукт фактически штучной сборки».