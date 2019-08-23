Электробайк и шоу-рум в Китае: Aurus поделился планами на будущее

В ближайшие два года Aurus планирует выйти на китайский рынок, который рассматривает в качестве одного из ключевых. Для налаживания продаж компания хочет в 2020-2021 году открыть в стране первый шоу-рум.

Также в планах вывести на рынок новые модели. В первую очередь речь идет о лимузине Senat L700 и минивэне Arsenal, которые сейчас проходят испытания. Далее ожидается появление внедорожника Komendant — сейчас он находится в стадии разработки и предварительного тестирования.