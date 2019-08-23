Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:40

Электробайк и шоу-рум в Китае: Aurus поделился планами на будущее

Руководство марки рассказало о грядущих моделях и планах по развитию

В рамках открытия первого в России шоу-рума компании Aurus министр промышленности России Денис Мантуров и глава бренда Адиль Ширинов рассказали о будущих планах по развитию компании.

В ближайшие два года Aurus планирует выйти на китайский рынок, который рассматривает в качестве одного из ключевых. Для налаживания продаж компания хочет в 2020-2021 году открыть в стране первый шоу-рум.

Также в планах вывести на рынок новые модели. В первую очередь речь идет о лимузине Senat L700 и минивэне Arsenal, которые сейчас проходят испытания. Далее ожидается появление внедорожника Komendant — сейчас он находится в стадии разработки и предварительного тестирования.

Интерьер седана Senat, представленного в шоу-руме Aurus

Появится удлиненная версия седана Senat — он увеличится примерно на 300 миллиметров. Также компания выведет на рынок собственный электрический мотоцикл, который сейчас разрабатывается усилиями НАМИ и концерна «Калашников».

Руководство Aurus обсуждает и внедрение модели с электромотором. Сейчас вопрос о разработке собственной гибридной или электрической силовой установки обсуждается. Ориентировочно такая модификация может появиться на рынке к 2024-2025 году.

Кроме того, концерн работает над созданием более объемного мотора V12, который планируют использовать в малой авиации. По словам главы марки, мощность такого двигателя может превысить 1000 лошадиных сил.

Сегодня, 23 августа, состоялось официальное открытие первого шоу-рума Aurus. Пока что в нем представлена только модель Senat в кузове седан, начальная стоимость модели в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей.