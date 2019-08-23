Электробайк и шоу-рум в Китае: Aurus поделился планами на будущее

В ближайшие два года Aurus планирует выйти на китайский рынок, который рассматривает в качестве одного из ключевых. Для налаживания продаж компания хочет в 2020-2021 году открыть в стране первый шоу-рум.
Также в планах вывести на рынок новые модели. В первую очередь речь идет о лимузине Senat L700 и минивэне Arsenal, которые сейчас проходят испытания. Далее ожидается появление внедорожника Komendant — сейчас он находится в стадии разработки и предварительного тестирования.
Появится удлиненная версия седана Senat — он увеличится примерно на 300 миллиметров. Также компания выведет на рынок собственный электрический мотоцикл, который сейчас разрабатывается усилиями НАМИ и концерна «Калашников».
Руководство Aurus обсуждает и внедрение модели с электромотором. Сейчас вопрос о разработке собственной гибридной или электрической силовой установки обсуждается. Ориентировочно такая модификация может появиться на рынке к 2024-2025 году.
Кроме того, концерн работает над созданием более объемного мотора V12, который планируют использовать в малой авиации. По словам главы марки, мощность такого двигателя может превысить 1000 лошадиных сил.
Сегодня, 23 августа, состоялось официальное открытие первого шоу-рума Aurus. Пока что в нем представлена только модель Senat в кузове седан, начальная стоимость модели в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей.