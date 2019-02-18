Видео: Aurus Senat на полигоне ФСО

Полноприводный Aurus Senat оснащен гибридной силовой установкой на базе 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм). В её состав также входит 40-сильный электромотор и девятидиапазонный «автомат». Седан может разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

С середины февраля дилеры Aurus начали принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. Первые поставки автомобилей покупателям запланированы на лето следующего года.