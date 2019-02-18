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11:28

Видео: Aurus Senat на полигоне ФСО

Полноприводные седаны приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированю

В Сети появилось видео с соревнований по скоростному маневрированию гаража особого назначения (ГОН), на котором можно увидеть, как сотрудники структурного подразделения ФСО ездят по заснеженному треку на седане Aurus Senat. Заезды прошли на полигоне ведомства в Московской области.

Соревнования между сотрудниками ГОНа проходят каждый февраль. В этом году в них приняли участие 16 лучших водителей ведомства. Программа соревнований предусматривала прохождение змейки, полицейский разворот и другие элементы фигурного вождения.

Полноприводный Aurus Senat оснащен гибридной силовой установкой на базе 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм). В её состав также входит 40-сильный электромотор и девятидиапазонный «автомат». Седан может разгоняться до «сотни» за шесть секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

С середины февраля дилеры Aurus начали принимать предварительные заказы на лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. Первые поставки автомобилей покупателям запланированы на лето следующего года.

Источник: tvzvezda.ru
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