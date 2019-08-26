Названо время и место премьеры внедорожника Aurus

«Сейчас находимся на этапе демонстратора, двигаемся к этапу прототипа. Когда появится прототип, а это будет в ближайшее время, начнутся активные ходовые испытания», – заявил Ширинов в ходе открытия шоу-рума Aurus в Москве-Сити 23 августа. Пока там выставлен только седан Senat S600, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей.