Названо время и место премьеры внедорожника Aurus

Первые фотографии прототипа «Коменданта» появились в апреле этого года. Как и прочие модели бренда, внедорожник построен на Единой модульной платформе, а в движение его приводит 598-сильная гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» KATE.
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«Сейчас находимся на этапе демонстратора, двигаемся к этапу прототипа. Когда появится прототип, а это будет в ближайшее время, начнутся активные ходовые испытания», – заявил Ширинов в ходе открытия шоу-рума Aurus в Москве-Сити 23 августа. Пока там выставлен только седан Senat S600, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей.