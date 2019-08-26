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13:09

Названо время и место премьеры внедорожника Aurus

Новинку представят в 2020 году

прототип Aurus Komendant
Глава марки Aurus Адиль Ширинов объявил о том, что внедорожник Komendant дебютирует на Московском автосалоне в августе следующего года, а серийное производство начнется в 2021 году. В ближайшее время компания приступит к тестам прототипа модели.

Первые фотографии прототипа «Коменданта» появились в апреле этого года. Как и прочие модели бренда, внедорожник построен на Единой модульной платформе, а в движение его приводит 598-сильная гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» KATE.

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«Сейчас находимся на этапе демонстратора, двигаемся к этапу прототипа. Когда появится прототип, а это будет в ближайшее время, начнутся активные ходовые испытания», заявил Ширинов в ходе открытия шоу-рума Aurus в Москве-Сити 23 августа. Пока там выставлен только седан Senat S600, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей.

Помимо седана линейка бренда представлена «президентским» лимузином Senat L700, парадным кабриолетом на базе четырехдверки и минивэном Arsenal. Позже появится и мотоцикл, который разрабатывает российский концерн «Калашников».

Источник: m24.ru