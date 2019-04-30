Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

По выложенным тизерам трудно сказать, какой будет внешность серийного внедорожника, однако общее представление о машине могут дать патентные изображения. Судя по ним, дизайн Komendant будет перекликаться с другими моделями семейства: седаном и лимузином Senat, вэном Arsenal, а также парадным кабриолетом. В основу внедорожника ляжет общая для всех машин архитектура — Единая модульная платформа (ЕМП).