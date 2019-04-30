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13:08

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

С первой машиной ознакомился глава ведомства Денис Мантуров

Министерство промышленности и торговли опубликовало фотографии первого образца внедорожника Aurus Komendant. С автомобилем лично ознакомился глава ведомства Денис Мантуров.
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По выложенным тизерам трудно сказать, какой будет внешность серийного внедорожника, однако общее представление о машине могут дать патентные изображения. Судя по ним, дизайн Komendant будет перекликаться с другими моделями семейства: седаном и лимузином Senat, вэном Arsenal, а также парадным кабриолетом. В основу внедорожника ляжет общая для всех машин архитектура — Единая модульная платформа (ЕМП).

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Общей будет и техническая начинка. Это гибридная силовая установка, состоящая из «восьмерки» 4.4 (598 сил и 880 Нм), 40-сильного мотора-генератора и девятидиапазонного «автомата» KATE российского производства. Привод — полный с муфтой подключения передней оси.

Всего в семейство Aurus войдут пять моделей: седан Senat S600, его длиннобазный вариант Senat L700, вэн Arsenal, кабриолет и внедорожник. Впоследствии линейка «Ауруса» пополнится мотоциклом и, возможно, «народным вседорожником».

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