Раскрыта дата выпуска электрического мотоцикла Aurus

Aurus Merlon создается не только силами ФГУП НАМИ. К его разработке привлекли иностранцев — в частности, специалистов из Италии. За что именно они отвечали, неизвестно, но в НАМИ спроектировали для мотоцикла тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, элементы оптики, внешние панели из композита, пространственную конструкцую рамы из алюминиевых сплавов и систему термостатирования.

Пиковая мощность электродвигателя «Мерлона» составит 140 киловатт или 190 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 21 киловатт-час обеспечит до 200 километров хода без подзарядки, а на разгон с места до 100 километров в час мотоцикл потратит 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.