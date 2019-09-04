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11:33

Раскрыт план продаж Aurus на 2020 год

Первое время объемы реализации автомобилей будут весьма скромными

В следующем году розничным клиентам передадут всего 50 экземпляров Aurus, после чего производство будут планомерно увеличивать до отметки в пять тысяч машин в год. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам Мантурова, если в 2020 году продадут всего полсотни машин, то в 2021 планируется увеличить этот показатель до 500 автомобилей, а затем поднять планку до пяти тысяч. Такие объемы реализации станут возможны после запуска производства моделей Aurus на мощностях завода Ford Sollers в Елабуге.

Пока же автомобили для первых лиц государства собирают мелкими партиями усилиями НАМИ («Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт»). Модельная линейка включает седан Senat S600, который стоит от 18 миллионов рублей, лимузин Senat L700, цена которого пока не озвучена, а также минивэн Arsenal и кабриолет на базе четырехдверки. В скором времени семейство Aurus пополнится внедорожником Komendant и мотоциклом от концерна «Калашников».

На днях в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на седан и лимузин. Из документа выяснилось, что для Senat запланированы четыре модификации: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин. Кроме того, в ОТТС прописан объем производства: всего 150 машин.

Источник: Ведомости