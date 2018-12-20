Дилер Aurus начал принимать предзаказы на седан Senat

Издание «Ведомости» со ссылкой на представителя «Авилона» сообщает, что официальные цены на Aurus Senat станут известны в январе. По предварительной оценке, в среднем стоимость машины составит 10 миллионов рублей. Первые поставки клиентам запланированы на лето следующего года.
Ранее сообщалось, что количество предварительных заказов превысило нынешние производственные возможности Aurus Motors. Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может выпускать не больше 150 автомобилей в год. С 2021 года производство будет налажено на мощностях «Соллерс», что позволит увеличить их выпуск до пяти тысяч автомобилей в год.
Все модели Aurus полноприводные. Они комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входит 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм), 40-сильный электрический мотор-генератор и девятидиапазонный «автомат», разработанный московской фирмой КАТЕ. Седан Aurus Senat способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.
Недавно руководством марки было принято решение адаптировать этот агрегат для установки в самолеты.