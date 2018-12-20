Дилер Aurus начал принимать предзаказы на седан Senat

Издание «Ведомости» со ссылкой на представителя «Авилона» сообщает, что официальные цены на Aurus Senat станут известны в январе. По предварительной оценке, в среднем стоимость машины составит 10 миллионов рублей. Первые поставки клиентам запланированы на лето следующего года.

Ранее сообщалось, что количество предварительных заказов превысило нынешние производственные возможности Aurus Motors. Сейчас сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который может выпускать не больше 150 автомобилей в год. С 2021 года производство будет налажено на мощностях «Соллерс», что позволит увеличить их выпуск до пяти тысяч автомобилей в год.