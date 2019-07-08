Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоу-рума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», — сказал Мантуров в интервью Reuters. Получается, что стоимость лимузина будет выше, чем, например, у топового Mercedes-Maybach S 650 (от 15 миллионов рублей), но ниже Bentley Mulsanne (21 419 000 рублей).
Мантуров надеется, что первыми покупателями «Аурусов» станут клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Этому поспособствует арабский фонд Tawazun, который в феврале этого года приобрел 36-процентную долю компании.
Сейчас в линейке Aurus есть седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет для церемониальных выездов, построенный на базе «Сената». Премьера внедорожника Komendant ожидается в ближайшее время.
Все машины марки оснащены гибридной силовой установкой на базе битурбомотора 4.4 V8, совмещенного с девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2020 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге».