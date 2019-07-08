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14:06

Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»

Автомобиль оценили примерно в 18 миллионов рублей

Цена лимузина Aurus Senat L700 составит около 18 миллионов рублей. Об этом в интервью изданию Reuters заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Открытие шоу-рума Aurus в Москве может состояться уже в августе этого года.
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«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоу-рума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», — сказал Мантуров в интервью Reuters. Получается, что стоимость лимузина будет выше, чем, например, у топового Mercedes-Maybach S 650 (от 15 миллионов рублей), но ниже Bentley Mulsanne (21 419 000 рублей).

Салон Aurus Senta L700

Мантуров надеется, что первыми покупателями «Аурусов» станут клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Этому поспособствует арабский фонд Tawazun, который в феврале этого года приобрел 36-процентную долю компании.

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Сейчас в линейке Aurus есть седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет для церемониальных выездов, построенный на базе «Сената». Премьера внедорожника Komendant ожидается в ближайшее время.

Все машины марки оснащены гибридной силовой установкой на базе битурбомотора 4.4 V8, совмещенного с девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2020 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге».

Источник: Reuters
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