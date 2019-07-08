Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»

Сейчас в линейке Aurus есть седан Senat S600, лимузин Senat L700, минивэн Arsenal и парадный кабриолет для церемониальных выездов, построенный на базе «Сената». Премьера внедорожника Komendant ожидается в ближайшее время.

Все машины марки оснащены гибридной силовой установкой на базе битурбомотора 4.4 V8, совмещенного с девятидиапазонным «автоматом» российского производства. Сборка автомобилей налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем небольшой — всего 150 экземпляров. С 2020 года постройкой «Аурусов» займется завод Ford Sollers в «Алабуге».