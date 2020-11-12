На выпуск гражданских Aurus потратят 6,6 миллиарда рублей

Совладельцы бренда Aurus, в числе которых ФГУП НАМИ и Sollers, собираются вложить в производство гражданских автомобилей 6,6 миллиарда рублей. Речь идет о сборочной линии на заводе в Елабуге, где будут выпускать до пяти тысяч машин, предназначенных для потребительского рынка. «Аурусы» для госструктур в свою очередь продолжат собирать на мощностях ФГУП НАМИ в Москве.