На выпуск гражданских Aurus потратят 6,6 миллиарда рублей

11 ноября состоялось заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Алабуга» (распложена в Елабуге), в ходе которого был одобрен инвестпроект по размещению на территории ОЭЗ производства автомобилей премиум-класса Aurus. Совладельцы бренда, ФГУП НАМИ (владеет 63,5 процента), фонд Tawazun из ОАЭ (36 процента), а также группа Sollers (0,5 процента) договорились вложить в производство 6,6 миллиарда рублей. Общий объем вливаний в проект со стороны Tawazun составляет 110 миллионов евро (примерно 10 миллиардов рублей по нынешнему курсу курсу).
Сварку и окраску кузовов Aurus организуют на мощностях завода Sollers Ford в Елабуге, а окончательная сборка разместится в отдельном корпусе «Синергия-2», построенном на средства ОЭЗ «Алабуга».
В мае следующего года на конвейер встанет седан Aurus Senat, цены на который начинаются от 18 миллионов рублей. Позже, летом 2022 года, будет запущено производство второй модели, внедорожника Komendant. По предварительным данным, завод будет выпускать по 800 «Сенатов» и по четыре тысячи «Комендантов» в год.
Aurus Senat и Senat-лимузин комплектуются гибридной силовой установкой, в состав которой входят бензиновый V8 объёмом 4,4 литра и электромотор с высоковольтной батареей. Их суммарная отдача составляет 598 лошадиных сил. Трансмиссия – девятидиапазонный автомат российской фирмы KATE. Эту же установку получит и Komendant.