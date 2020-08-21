Внедорожник Aurus Komendant испытывают в российской глубинке

Ранее тестовые прототипы уже были замечены в Швеции, где внедорожник тестировали в зимних условиях, а летом 2020 года автомобиль сфотографировали в Астрахани при сорокоградусной жаре. По всей видимости, теперь испытания проводятся при более щадящих погодных условиях, так как в Кисловодске последние дни воздух не прогревается больше 26 градусов по Цельсию.
Известно, что внедорожник укомплектован той же гибридной силовой установкой, что и Aurus Senat. В её состав входят бензиновый V8 объёмом 4,4 литра, которому помогает электромотор с высоковольтной батареей. Их суммарная отдача составляет 598 лошадиных сил. Также Komendant укомплектован девятиступенчатой автоматической трансмиссией российской фирмы KATE.
Несмотря на то, что на снимке автомобиль запечатлён в камуфляжной плёнке, его дизайн уже перестал быть секретом. Ранее на этой неделе в базе Роспатента появились патентные изображения модели.
Внедорожник выдержан в фирменном стиле Aurus с массивной передней частью с вертикально ориентированной радиаторной решёткой с тонкими ламелями и воздухозаборниками с хромированной окантовкой. Корму венчают квадратные патрубки выхлопной системы и спойлер над пятой дверью.
Предполагалось, что публичная премьера Aurus Komendant состоится в рамках Московского автосалона, запланированного на конец августа. Однако выставку пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. На рынок модель выйдет не раньше 2022 года.