Внедорожник Aurus Komendant испытывают в российской глубинке

Ранее тестовые прототипы уже были замечены в Швеции, где внедорожник тестировали в зимних условиях, а летом 2020 года автомобиль сфотографировали в Астрахани при сорокоградусной жаре. По всей видимости, теперь испытания проводятся при более щадящих погодных условиях, так как в Кисловодске последние дни воздух не прогревается больше 26 градусов по Цельсию.

Известно, что внедорожник укомплектован той же гибридной силовой установкой, что и Aurus Senat. В её состав входят бензиновый V8 объёмом 4,4 литра, которому помогает электромотор с высоковольтной батареей. Их суммарная отдача составляет 598 лошадиных сил. Также Komendant укомплектован девятиступенчатой автоматической трансмиссией российской фирмы KATE.

Несмотря на то, что на снимке автомобиль запечатлён в камуфляжной плёнке, его дизайн уже перестал быть секретом. Ранее на этой неделе в базе Роспатента появились патентные изображения модели.