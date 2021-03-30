В Сети появились объявления о продаже Aurus Senat

Все «Сенаты», выставленные на сайте, в одинаковой комплектации Top. Они оснащены светодиодной оптикой, датчиками дождя и света, пакетом систем помощи водителю, сиденьями с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, беспроводной зарядкой для смартфона, премиальной аудиосистемой, климат-контролем и парктрониками. На выбор предложены седаны в белом, черном, сером, синем и бежевом цвете.

Силовая установка во всех случаях одинаковая: в движение Aurus Senat приводит 4,4-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 598 лошадиных сил, который работает в тандеме с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод — полный.