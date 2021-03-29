Для Aurus разработают особые шины

Вероятно, шинами Kama Aurus будут комплектоваться только бронированные исполнения «Аурусов», которые сейчас «обувают» в отечественные покрышки КАМА. Незащищенные модификации премиальных автомобилей оборудуют шинами Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20, изготовленными в России.

Когда именно автомобили начнут оснащать новыми шинами, пока неизвестно. Они станут второй моделью шин российского производства, разработанной под конкретную модель. На сегодняшний день особая резина выпускается только для Lada Niva Legend: ее изготавливает Кировский шинный завод.

В начале марта на мощностях Sollers в Елабужском районе Республики Татарстан началась сборка «гражданских» седанов Aurus, однако бронированные версии продолжат выпускать силами ФГУП НАМИ.