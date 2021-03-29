Для Aurus разработают особые шины

Вероятно, шинами Kama Aurus будут комплектоваться только бронированные исполнения «Аурусов», которые сейчас «обувают» в отечественные покрышки КАМА. Незащищенные модификации премиальных автомобилей оборудуют шинами Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20, изготовленными в России.
Когда именно автомобили начнут оснащать новыми шинами, пока неизвестно. Они станут второй моделью шин российского производства, разработанной под конкретную модель. На сегодняшний день особая резина выпускается только для Lada Niva Legend: ее изготавливает Кировский шинный завод.
В начале марта на мощностях Sollers в Елабужском районе Республики Татарстан началась сборка «гражданских» седанов Aurus, однако бронированные версии продолжат выпускать силами ФГУП НАМИ.
Aurus рассказал, когда начнется сборка внедорожника Komendant
Ранее Aurus рассекретила цветовую гамму серийного седана Senat Sedan. Первый гражданский автомобиль марки предложат в шести оттенках кузова: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном.
Особую резину для своих моделей анонсировала шведская компания Volvo: речь идет о всесезонных шинах для электрокаров линейки Recharge, которые не придется менять со сменой времен года. Покрышки могут войти в базовое оснащение в тех европейских странах, где температура зимой обычно держится выше нуля градусов.