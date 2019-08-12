Президент Туркменистана захотел купить всю линейку Aurus

В настоящее время Aurus выпускают с тремя типами кузовов — седан, лимузин и минивэн. По спецзаказу Минобороны НАМИ изготовили три кабриолета, но продавать такие «Аурусы» пока не планируют. К 2020 году компания Aurus рассчитывает завершить работы по созданию внедорожника Komendant, однако сроки окончания проекта неоднократно переносили.

В России купить Aurus пока нельзя — первый дилерский центр марки откроется в конце августа, тогда же должен заработать конфигуратор. До конца года НАМИ успеет выпустить не более шести автомобилей для частных клиентов, а основным заказчиком «Аурусов» остается Гараж особого назначения.