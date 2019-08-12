Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:32

Президент Туркменистана захотел купить всю линейку Aurus

Российский лимузин впервые продемонстрировали Гурбангулы Бердымухамедову

© Aurus Russia, vk.com
Глава Туркменистана намерен приобрести всю линейку Aurus. Об этом Гурбангулы Бердымухамедов заявил после презентации люксового автомобиля, организованной российской стороной на Каспийском экономическом форуме в Туркменбаши. Знакомил туркменского лидера с машиной Дмитрий Медведев.

В беседе с премьер-министром РФ Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание на белый цвет демонстрационного лимузина — с января 2018 года в Туркменистане запрещена эксплуатация автомобилей других цветов. К достоинствам представительского автомобиля Бердымухамедов отнес изящный внешний вид, хороший салон, «правильную» цену и большую радиаторную решетку, что позволит «эксплуатировать машину в жарком климате».

«Для охраны безопасности, для скорой помощи, если нужно, конечно, мотоциклетные. Весь комплект бы у вас закупили», — цитируют президента Туркменистана «РИА Новости».

В настоящее время Aurus выпускают с тремя типами кузовов — седан, лимузин и минивэн. По спецзаказу Минобороны НАМИ изготовили три кабриолета, но продавать такие «Аурусы» пока не планируют. К 2020 году компания Aurus рассчитывает завершить работы по созданию внедорожника Komendant, однако сроки окончания проекта неоднократно переносили.

В России купить Aurus пока нельзя — первый дилерский центр марки откроется в конце августа, тогда же должен заработать конфигуратор. До конца года НАМИ успеет выпустить не более шести автомобилей для частных клиентов, а основным заказчиком «Аурусов» остается Гараж особого назначения.

Источник: ТАСС