Президент Туркменистана захотел купить всю линейку Aurus

В беседе с премьер-министром РФ Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание на белый цвет демонстрационного лимузина — с января 2018 года в Туркменистане запрещена эксплуатация автомобилей других цветов. К достоинствам представительского автомобиля Бердымухамедов отнес изящный внешний вид, хороший салон, «правильную» цену и большую радиаторную решетку, что позволит «эксплуатировать машину в жарком климате».
«Для охраны безопасности, для скорой помощи, если нужно, конечно, мотоциклетные. Весь комплект бы у вас закупили», — цитируют президента Туркменистана «РИА Новости».
В настоящее время Aurus выпускают с тремя типами кузовов — седан, лимузин и минивэн. По спецзаказу Минобороны НАМИ изготовили три кабриолета, но продавать такие «Аурусы» пока не планируют. К 2020 году компания Aurus рассчитывает завершить работы по созданию внедорожника Komendant, однако сроки окончания проекта неоднократно переносили.
В России купить Aurus пока нельзя — первый дилерский центр марки откроется в конце августа, тогда же должен заработать конфигуратор. До конца года НАМИ успеет выпустить не более шести автомобилей для частных клиентов, а основным заказчиком «Аурусов» остается Гараж особого назначения.