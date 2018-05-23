Новая модель будет выпускаться под маркой Aurus

Пульс

В России сделают из «Кортежа» народный внедорожник

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23 мая 2018

Под российской маркой Aurus, созданной для продажи автомобилей проекта «Кортеж», планируется выпустить «народный внедорожник». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на презентации нового бренда в Москве.

[Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина](https://motor.ru/lab/kortezhstory.htm)

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Новинка будет построена на той же платформе, что остальные машины марки – ЕМП. Предполагается, что премьера концептуальной версии этой машины состоится на автосалоне в Москве, однако серийное производства автомобиля начнется не ранее конца следующего года.

На данный момент сборка автомобилей марки Aurus налажено на мощностях НАМИ. Сейчас там могут выпускать около 200 машин, однако для расширения объемов производства у «Ауруса» уже существует договоренность с «Соллерсом» и «УАЗом» о предоставлении площадок в Набережных Челнах и Ульяновске.

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Модели марки Aurus называются в честь башен Кремля: «Сенат» (седан и лимузин), «Арсенал» (минивэн) и «Комендант» (вседорожник). Ранее также был подтвержден выпуск «очень красивого» мотоцикла. Первой представленной машиной стал президентский лимузин, оснащенный гибридной силовой установкой на базе 600-сильной «восьмерки» 4.4.

Первые машины поступят в свободную продажу в августе-сентябре. Ожидаемая стоимость – около 10 миллионов рублей.

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