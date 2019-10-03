Российскими Hyundai Creta можно будет управлять со смартфона

С помощью Auto Link и мобильного приложения можно удаленно запускать двигатель и климатическую установку, получать данные о местоположении автомобиля, а также уведомления охранной системы. Кроме того, со смартфона можно блокировать и разблокировать двери. Обмен данными происходит по сотовой сети, поэтому с каждым комплектом идет предоплаченная на три года сим-карта.

Комплекс Auto Link был разработан к запуску спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, но со следующего года корейский производитель обещает начать оснащать им другие модели. Установка системы позволит сэкономить на страховке, а также упростит взаимодействие с дилерским центром — вероятно, из приложения можно будет записаться на ТО или ремонт.