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17:34

Российскими Hyundai Creta можно будет управлять со смартфона

Корейская марка представила систему Auto Link

Компания Hyundai начала оснащать российские кроссоверы Creta системой удаленного управления Auto Link. В её состав вошли охранно-телематический комплекс, вычислительная платформа и приложения для смартфонов.

С помощью Auto Link и мобильного приложения можно удаленно запускать двигатель и климатическую установку, получать данные о местоположении автомобиля, а также уведомления охранной системы. Кроме того, со смартфона можно блокировать и разблокировать двери. Обмен данными происходит по сотовой сети, поэтому с каждым комплектом идет предоплаченная на три года сим-карта.

Комплекс Auto Link был разработан к запуску спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, но со следующего года корейский производитель обещает начать оснащать им другие модели. Установка системы позволит сэкономить на страховке, а также упростит взаимодействие с дилерским центром — вероятно, из приложения можно будет записаться на ТО или ремонт.

Версии Rock Edition недавно появились и у кроссоверов Hyundai Santa Fe и Tucson. Помимо уникального набора опций, обе модели получили новые для России двигатели: Tuscon отныне можно заказать с атмосферным мотором 2.4, а Santa Fe — с 3.5 V6 мощностью 249 сил.

Начальная цена Hyundai Creta — 957 тысяч рублей. Это будет переднеприводный автомобиль с двигателем 1.6 (123 силы и 151 Нм момента) и шестиступенчатой «механикой». Версия Rock Edition оснащается двухлитровым 150-сильным мотором и шестидиапазонным автоматом и стоит от 1 405 000 рублей.