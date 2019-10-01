Hyundai добавил новые двигатели российским Santa Fe и Tucson

В моторной гамме Tucson отныне есть знакомый покупателям двухлитровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с передним или полным приводом, и новый 184-сильный «атмосферник» объемом 2,4 литра. Он пришел на смену турбомотору 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил.

В списке оснащения Tucson Rock Edition значатся светодиодные фары с омывателем, передние и задние парктроники и камера заднего вида. Салон отделан в светло-серых тонах, также можно заказать автомобиль с черным интерьером. Тираж лимитированной серии составит тысячу экземпляров.