Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:43

Hyundai добавил новые двигатели российским Santa Fe и Tucson

Лимитированные серии Rock Edition вышли тиражом 500 и 1000 экземпляров

Компания Hyundai представила лимитированные версии Rock Edition кроссоверов Santa Fe и Tucson. Помимо уникального набора опций, обе модели получили новые для России двигатели.

В моторной гамме Tucson отныне есть знакомый покупателям двухлитровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с передним или полным приводом, и новый 184-сильный «атмосферник» объемом 2,4 литра. Он пришел на смену турбомотору 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил.

В списке оснащения Tucson Rock Edition значатся светодиодные фары с омывателем, передние и задние парктроники и камера заднего вида. Салон отделан в светло-серых тонах, также можно заказать автомобиль с черным интерьером. Тираж лимитированной серии составит тысячу экземпляров.

Стоимость «рокового» Tucson с двухлитровым мотором начинается от 1 699 000 рублей, аналогичный автомобиль в обычном исполнении стоит от 1 569 000 рублей. Версия с новым 2,4-литровым двигателем обойдется минимум в 1 899 000 рублей, что делает ее самой дорогой в линейке — цена на модификацию со 185-сильным «дизелем» начинается от 1 889 000 рублей.

Кроссовер Santa Fe Rock Edition тоже обзавелся новым двигателем: к 2,2-литровому «дизелю» мощностью 200 лошадиных сил добавился 3.5 V6 мощностью 249 сил. Вне зависимости от силовой установки все автомобили будут оснащены восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В списке оснащения Santa Fe Rock Edition есть панорамная крыша, светодиодные фары с системой адаптивного освещения, система камер кругового обзора. Комплекс активных систем безопасности включает функцию контроля присутствия пассажира сзади, предупреждения столкновений с поперечным трафиком сзади и систему безопасного выхода. Салон Santa Fe отделан кожей уникального коричневого цвета с черными элементами.

Стоимость Santa Fe Rock Edition с 2,2-литровым двигателем начинается от 2 949 000 рублей. Стоимость аналогичной версии в стандартном исполнении составляет 2 429 000 рублей — без учета лимитированной серии это самая дорогая версия на российском рынке. Кроссовер с новым мотором объемом 3,5 литра обойдется минимум в 2 999 000 рублей.

Ранее производитель представил кроссовер Creta в таком же лимитированном исполнении. Версия Rock Edition построена на базе топовой комплектации и оснащается системой «Яндекс.Авто» со встроенным навигатором и голосовым помощником «Алиса».