Hyundai добавил новые двигатели российским Santa Fe и Tucson

В моторной гамме Tucson отныне есть знакомый покупателям двухлитровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с передним или полным приводом, и новый 184-сильный «атмосферник» объемом 2,4 литра. Он пришел на смену турбомотору 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил.
В списке оснащения Tucson Rock Edition значатся светодиодные фары с омывателем, передние и задние парктроники и камера заднего вида. Салон отделан в светло-серых тонах, также можно заказать автомобиль с черным интерьером. Тираж лимитированной серии составит тысячу экземпляров.
Стоимость «рокового» Tucson с двухлитровым мотором начинается от 1 699 000 рублей, аналогичный автомобиль в обычном исполнении стоит от 1 569 000 рублей. Версия с новым 2,4-литровым двигателем обойдется минимум в 1 899 000 рублей, что делает ее самой дорогой в линейке — цена на модификацию со 185-сильным «дизелем» начинается от 1 889 000 рублей.
Кроссовер Santa Fe Rock Edition тоже обзавелся новым двигателем: к 2,2-литровому «дизелю» мощностью 200 лошадиных сил добавился 3.5 V6 мощностью 249 сил. Вне зависимости от силовой установки все автомобили будут оснащены восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
В списке оснащения Santa Fe Rock Edition есть панорамная крыша, светодиодные фары с системой адаптивного освещения, система камер кругового обзора. Комплекс активных систем безопасности включает функцию контроля присутствия пассажира сзади, предупреждения столкновений с поперечным трафиком сзади и систему безопасного выхода. Салон Santa Fe отделан кожей уникального коричневого цвета с черными элементами.
Стоимость Santa Fe Rock Edition с 2,2-литровым двигателем начинается от 2 949 000 рублей. Стоимость аналогичной версии в стандартном исполнении составляет 2 429 000 рублей — без учета лимитированной серии это самая дорогая версия на российском рынке. Кроссовер с новым мотором объемом 3,5 литра обойдется минимум в 2 999 000 рублей.
Ранее производитель представил кроссовер Creta в таком же лимитированном исполнении. Версия Rock Edition построена на базе топовой комплектации и оснащается системой «Яндекс.Авто» со встроенным навигатором и голосовым помощником «Алиса».