Водители обычных машин боятся пересаживаться в беспилотники

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество американцев, которых «пугают» беспилотные автомобили. Это подтверждают результаты опроса, проведенного некоммерческой организацией AAA Foundation for Traffic Safety, пишет CNBC.

Около 73 процентов респондентов, среди которых были исключительно автовладельцы, заявили, что они побоялись бы ездить на беспилотниках. В октябре прошлого года точно так же ответили лишь 63 процента опрошенных.

При этом даже большинство представителей «миллениалов», чей возраст составляет 20-37 лет, высказались против автономных машин: за последний год их количество увеличилось с 49 до 64 процентов.

Причиной снижения популярности беспилотников специалисты AAA Foundation for Traffic Safety называют широкое освещение в медиа связанных с ними инцидентов. Например, аварий, в которые оказался вовлечен автопилот Tesla, или происшествия с автономным Volvo XC90, принадлежащего Uber. Новая технология всегда подвергается более тщательному анализу, считают в AAA.

Самым громким инцидентом, связанным с автономным транспортным средством, стала авария в городе Темпе, штат Аризона. Прототип Uber не заметил и сбил женщину, переходившую дорогу за пределами перехода. Жертва скончалась в больнице.