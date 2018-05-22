Американцы заявили, что беспилотники их пугают

Пульс

Водители обычных машин боятся пересаживаться в беспилотники

8ac80f0b24ff48c5319ef648b1e8774a2c3cf201
22 мая 2018

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество американцев, которых «пугают» беспилотные автомобили. Это подтверждают результаты опроса, проведенного некоммерческой организацией AAA Foundation for Traffic Safety, пишет CNBC.

[В какие неприятности попадали машины с автопилотами](https://motor.ru/lab/autopilotcrash.htm)

В какие неприятности попадали машины с автопилотами

Около 73 процентов респондентов, среди которых были исключительно автовладельцы, заявили, что они побоялись бы ездить на беспилотниках. В октябре прошлого года точно так же ответили лишь 63 процента опрошенных.

При этом даже большинство представителей «миллениалов», чей возраст составляет 20-37 лет, высказались против автономных машин: за последний год их количество увеличилось с 49 до 64 процентов.

Причиной снижения популярности беспилотников специалисты AAA Foundation for Traffic Safety называют широкое освещение в медиа связанных с ними инцидентов. Например, аварий, в которые оказался вовлечен автопилот Tesla, или происшествия с автономным Volvo XC90, принадлежащего Uber. Новая технология всегда подвергается более тщательному анализу, считают в AAA.

Самым громким инцидентом, связанным с автономным транспортным средством, стала авария в городе Темпе, штат Аризона. Прототип Uber не заметил и сбил женщину, переходившую дорогу за пределами перехода. Жертва скончалась в больнице.

9 машин, которые могут ездить без водителя

Автономные автомобили Ford, BMW, Nissan и не только

Теги:
Беспилотники
Новости по теме
20 марта 2018
Uber остановил тесты беспилотников из-за аварии с фатальным исходом
23 января 2018
Tesla на автопилоте не заметила пожарную машину. И врезалась в нее