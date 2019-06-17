Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:48

Новые правила автотюнинга отложили на год

Строгий порядок легализации изменений в конструкции автомобилей заработает только в 2020 году

ГОСТ, который вводит требования к испытательным лабораториям, согласовывающим автотюнинг, вступит в силу 1 июля следующего года. Изначально предполагалось, что стандарт заработает уже этим летом.
Загрузка...

Решение о переносе сроков введения ГОСТа приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Дело в том, что стандарт вводит запрет на согласование доработки автомобиля по фотографиям, что может обернуться серьезными проблемами для жителей отдаленных регионов.

По действующим правилам, прежде чем приступить к внесению изменений в конструкцию автомобиля (например, установке ГБО, фаркопа, внедорожных бамперов, лебедок и экспедиционных багажников), владелец машины должен получить заключение из испытательной лаборатории. Для этого необязательно предоставлять само транспортное средство, достаточно прислать экспертам фотографии. Новый ГОСТ, который должен был заработать уже в начале следующего месяца, выдачу заключений по такой схеме запрещает.

Те, кому наскучил автотюнинг, берутся за самоделки. Этот багги с мотором Subaru WRX STI - как раз из таких "авторских" проектов

Проблема заключается в том, что аккредитованных лабораторий, в которых можно получить заключение, в России насчитывается всего 17, причем в некоторых регионах, таких как Чукотка и Калининград, их нет вообще. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации, в течение года количество лабораторий должно увеличиться как минимум 10 организаций в настоящее время находятся на стадии получения аккредитации. В связи с этим и было принято решение о переносе ГОСТа с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.

Загрузка...

С 1 июня 2019 года в России вступило в силу постановление правительства о многоэтапной процедуре согласований автотюнинга. Первый этап обращение в лабораторию за подтверждением возможности внесения изменений в конструкцию автомобиля. Второй предъявление заключения лаборатории в ГИБДД и получение разрешения на тюнинг. Третий обращение в сервис для установки оборудования. Четвертый получение в лаборатории протокола проверки на соответствие требованиям безопасности.

После всего вышеперечисленного автовладелец должен пройти техосмотр, получить свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, на основе которого выдается новое СТС с кратким описанием внесенных изменений.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...