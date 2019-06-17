Новые правила автотюнинга отложили на год

Решение о переносе сроков введения ГОСТа приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Дело в том, что стандарт вводит запрет на согласование доработки автомобиля по фотографиям, что может обернуться серьезными проблемами для жителей отдаленных регионов.

По действующим правилам, прежде чем приступить к внесению изменений в конструкцию автомобиля (например, установке ГБО, фаркопа, внедорожных бамперов, лебедок и экспедиционных багажников), владелец машины должен получить заключение из испытательной лаборатории. Для этого необязательно предоставлять само транспортное средство, достаточно прислать экспертам фотографии. Новый ГОСТ, который должен был заработать уже в начале следующего месяца, выдачу заключений по такой схеме запрещает.