Новые правила автотюнинга отложили на год

Решение о переносе сроков введения ГОСТа приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Дело в том, что стандарт вводит запрет на согласование доработки автомобиля по фотографиям, что может обернуться серьезными проблемами для жителей отдаленных регионов.
По действующим правилам, прежде чем приступить к внесению изменений в конструкцию автомобиля (например, установке ГБО, фаркопа, внедорожных бамперов, лебедок и экспедиционных багажников), владелец машины должен получить заключение из испытательной лаборатории. Для этого необязательно предоставлять само транспортное средство, достаточно прислать экспертам фотографии. Новый ГОСТ, который должен был заработать уже в начале следующего месяца, выдачу заключений по такой схеме запрещает.
Проблема заключается в том, что аккредитованных лабораторий, в которых можно получить заключение, в России насчитывается всего 17, причем в некоторых регионах, таких как Чукотка и Калининград, их нет вообще. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации, в течение года количество лабораторий должно увеличиться – как минимум 10 организаций в настоящее время находятся на стадии получения аккредитации. В связи с этим и было принято решение о переносе ГОСТа с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.
С 1 июня 2019 года в России вступило в силу постановление правительства о многоэтапной процедуре согласований автотюнинга. Первый этап – обращение в лабораторию за подтверждением возможности внесения изменений в конструкцию автомобиля. Второй – предъявление заключения лаборатории в ГИБДД и получение разрешения на тюнинг. Третий – обращение в сервис для установки оборудования. Четвертый – получение в лаборатории протокола проверки на соответствие требованиям безопасности.
После всего вышеперечисленного автовладелец должен пройти техосмотр, получить свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, на основе которого выдается новое СТС с кратким описанием внесенных изменений.