10:05

Работникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату

Индексация составит 3,5 процента

«АвтоВАЗ» © Lada.ru
Лиза Будрина
В октябре 2020 года сотрудникам «АвтоВАЗа» проиндексируют заработную плату – она вырастет на 3,5 процента от должностного оклада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, то, что «АвтоВАЗа» готов платить своим сотрудникам больше, говорит об «устойчивом положении завода в непростой экономической ситуации». «Это положительный фактор, признак стабилизации экономики не только флагманского производства, но и всей автомобильной отрасли, которая является системообразующей для региона», добавил он.

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Ранее стало известно, что средняя зарплата на Волжском автозаводе составляет почти 42 тысячи рублей. Это больше среднего показателя не только в Тольятти (35 200 рублей), но и по Самарской области (39 427 рублей). Тогда же сообщалось, что за последние шесть лет доход сотрудников предприятия увеличился в полтора раза.

С 1 января 2021 года «АвтоВАЗ» переведёт часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Это решение объясняется негативными прогнозами развития российского авторынка. Работники завода будут работать четыре дня в неделю на протяжении полугода.

Источник: ТАСС