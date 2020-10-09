Работникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, то, что «АвтоВАЗа» готов платить своим сотрудникам больше, говорит об «устойчивом положении завода в непростой экономической ситуации». «Это положительный фактор, признак стабилизации экономики не только флагманского производства, но и всей автомобильной отрасли, которая является системообразующей для региона», – добавил он.

Ранее стало известно, что средняя зарплата на Волжском автозаводе составляет почти 42 тысячи рублей. Это больше среднего показателя не только в Тольятти (35 200 рублей), но и по Самарской области (39 427 рублей). Тогда же сообщалось, что за последние шесть лет доход сотрудников предприятия увеличился в полтора раза.