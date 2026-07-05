Авто Alfa Romeo GT превратили в экзотический кастом с классическими чертами

В профиль все элементы остались неизменными: крыша, стойки, зеркала и двери — без изменений. Обновления коснулись лишь положения кузова: автомобиль стал ниже и шире. Этого добились за счёт расширенных крыльев, увеличенных дисков, тормозов от Giulia Intensa и Quadrifoglio, а также уменьшенного клиренса. Такая посадка придаёт машине вид, который заводской модели никогда не был свойственен.

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