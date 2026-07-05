Авто Alfa Romeo GT превратили в экзотический кастом с классическими чертами
Целью проекта стало объединение классических черт Alfa Romeo с элегантными линиями донорского кузова. Автор стремился создать автомобиль, способный достойно выглядеть на конкурсе элегантности Villa d’Este. Первые отзывы публики свидетельствуют: такая трактовка может вызвать неоднозначную реакцию.
Главный акцент тюнинга — передняя часть, получившая круглые фары и воздухозаборники, отсылающие к классическим Giulia Sprint GT и 1750 GT Veloce. Чтобы добиться такого вида, установили новый бампер, увеличенную решётку «скудетто», кастомные светодиоды и капот с агрессивной графикой, напоминающей Brera и 159.
В профиль все элементы остались неизменными: крыша, стойки, зеркала и двери — без изменений. Обновления коснулись лишь положения кузова: автомобиль стал ниже и шире. Этого добились за счёт расширенных крыльев, увеличенных дисков, тормозов от Giulia Intensa и Quadrifoglio, а также уменьшенного клиренса. Такая посадка придаёт машине вид, который заводской модели никогда не был свойственен.
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