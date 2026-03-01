Автомобиль с человеком опрокинулся на МКАД и попал на видео

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах, размещённых в Telegram-канале, видно, что повреждённый транспорт находится на проезжей части: в момент аварии машина перевернулась и приземлилась на крышу. На месте ДТП работают сотрудники экстренных медицинских служб: приехал реанимобиль. На записи также заметно, что рядом с машиной собрались люди. Кроме того, в результате аварии движение транспорта затруднено.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

