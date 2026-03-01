Неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД и попал на видео

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах, размещённых в Telegram-канале, видно, как серая машина на скорости выезжает на соседнюю полосу движения и начинает вращаться, при этом заметно, что это происходит на заснеженной проезжей части. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина подорвал машину с гаишниками. Инцидент произошёл ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее неуправляемый автомобиль вылетел на МКАД.