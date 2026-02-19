Автомобиль с россиянином перевернулся в ДТП и попал на видео

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части лежит поврежденный белый автомобиль, при этом после кульбита транспорт приземлился на крышу.

До этого в Петербурге на видео попало, как Honda сбила пенсионерку на переходе. Инцидент произошёл накануне на улице Красного Курсанта. Уличная камера запечатлела аварию. На кадрах видно, как иномарка влетает в петербурженку, от удара женщина подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, но спасти её не удалось. Водительница, которая была за рулем Honda в момент аварии, стала фигуранткой уголовного дела о нарушении ПДД.

Кроме того, на МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.