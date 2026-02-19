Видео: буксующие фуры парализовали движение на МКАД

Новости
На МКАД на видео сняли буксующие фуры, затруднившие движение. Многотонные большегрузы парализовали проезд на 65 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Арина Лысенко
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как фуры стоят на заснеженной проезжей части, при этом не могут сдвинуться с места. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

До этого в Подмосковье регистратор записал, как машины с людьми разбились в аварии. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель черной машины теряет управление на заснеженной дороге, боком выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в другой автомобиль. От удара транспорт отбрасывает, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Есть лишь пострадавшие в результате аварии не сообщается.

