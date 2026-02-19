Видео: буксующие фуры парализовали движение на МКАД

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как фуры стоят на заснеженной проезжей части, при этом не могут сдвинуться с места. По данным Дептранса и ЦОДД, пробки в столице оцениваются в 6 баллов. В настоящее время движение затруднено на МКАД, в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, дом 66.

До этого в Подмосковье регистратор записал, как машины с людьми разбились в аварии. На размещенных в сети кадрах видно, как водитель черной машины теряет управление на заснеженной дороге, боком выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в другой автомобиль. От удара транспорт отбрасывает, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Есть лишь пострадавшие в результате аварии не сообщается.

Ранее в Подмосковье пешеход не выжил в жестком ДТП.