Автомобиль весом 49 кг тратит 0,11 л на 100 км

Назвать разработку студентов из Университета Бригама Янга полноценным автомобилем сложно. Однако её участие в Shell Eco-marathon впечатляет: расход топлива составляет 2145 миль на галлон — около 0,11 л на 100 км.

Автомобиль под названием Supermileage представляет собой нечто среднее между трёхколёсным велосипедом и машиной. Он сделан из лёгкого углеволокна и отличается чрезвычайной компактностью: рассчитан на человека ростом до 163 сантиметров и весом не более 54 килограммов. Сама конструкция весит всего 49 килограммов.

На конкурсе Shell Challenge автомобиль протестировали на автодроме Indianapolis Motor Speedway, где он проехал десять миль. Чтобы сделать машину как можно легче, её лишили стандартного топливного бака: питание поступает из 30-миллилитрового (1 жидкая унция) контейнера с этанолом, напрямую подключённого к мотору.

По официальным данным, расход топлива составляет 2145 миль на галлон (0,11 л на 100 км). Теоретически на одном галлоне этот автомобиль способен преодолеть расстояние от Прово (штат Юта) до Нью-Йорка (примерно 3,5 тыс. километров). Вот только путешествие окажется небыстрым: максимальная скорость ограничена 23 милями в час (37 км/ч). К тому же эффективность сильно зависит от погоды — даже лёгкий встречный или боковой ветер заметно сократит запас хода.

