Опубликовано 18 февраля 2026, 16:40
1 мин.

Автомобили с людьми разбились в жестком ДТП, и это попало на видео

В Подмосковье регистратор записал, как машины с людьми разбились в аварии. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».
ДТП
ДТП
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Арина Лысенко
На размещенных в сети кадрах видно, как водитель черной машины теряет управление на заснеженной дороге, боком выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в другой автомобиль. От удара транспорт отбрасывает, при этом автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Есть лишь пострадавшие в результате аварии не сообщается.

До этого в Московской области автомобиль влетел в пешехода. Инцидент произошел 18 февраля в г. о. Балашиха. По данным подмосковной полиции, в результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве курьер провез ребенка по трассе на электровелосипеде.