Видео: челябинцы жестко избили друг друга в автобусе

«В какой-то момент молодые люди перешли в рукопашную: один держал пассажира, а другой принялся его бить. Впрочем, как говорят очевидцы, попало и самим парням», – отмечается в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как во время драки другие пассажиры громко кричат, также слышно, как ребенок говорит: «Папа!». По данным канала, водитель общественного транспорта остановил конфликт, при этом остальные пассажиры решили покинуть транспорт. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

До этого в Краснодаре водитель схватил школьницу за интимное место и попал на камеру. По словам местных жителей, автомобилист несколько раз нападал на женщин и детей. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понёс наказания.

Ранее на видео сняли, как кондуктор пообещал вырвать москвичу кадык.