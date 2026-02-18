Видео: в Москве курьер провез ребенка по трассе на электровелосипеде

«Автомобилисты сняли на видео курьера с ребенком. Мужчина вез его на электровелосипеде по оживленной трассе. По словам очевидцев, на мужчину уже написали жалобу в ГИБДД за нарушение правил безопасности», – говорится в публикации.

На кадрах, которые запечатлела водительница, видно, что мужчина посадил ребенка вперед, а курьерскую сумку поставил позади себя. На записи также заметно, что электровелосипед едет по обочине проезжей части.

До этого в Московской области автомобиль влетел в пешехода. Инцидент произошел 18 февраля в г. о. Балашиха. По данным подмосковной полиции, в результате ДТП человек получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

