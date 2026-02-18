Автомобилист снял на видео диких животных, игнорирующих ПДД

«Вот еду по Лисьему носу, видите, и вот стадо кабанов. Кабанчики все, свинки. Вон какие, испугал я их что ли. Целое семейство», – отметил водитель.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько кабанов бегут по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте. При этом когда транспорт приближается, животные убегают с дороги.

До этого в Новосибирске волонтёры спасли на дороге редчайшую бородатую неясыть. Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной проезжей части. Видеорегистратор волонтеров запечатлел инцидент. На кадрах видно, что птица сидит посреди дороги, при этом мимо проезжают автомобили. Далее заметно, как человек уносит бородатую неясыть в свою машину. По данным канала, птица успешно прошла реабилитацию и снова находится на воле.

