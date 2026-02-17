Видео: сибиряки нашли на дороге редчайшую птицу из Красной книги

«Водитель Николай заметил краснокнижную птицу, забрал её и передал зоозащитникам», – говорится в публикации.

Видеорегистратор волонтеров запечатлел инцидент. На кадрах видно, что птица сидит посреди дороги, при этом мимо проезжают автомобили. Далее заметно, как человек уносит бородатую неясыть в свою машину. По данным канала, птица успешно прошла реабилитацию и снова находится на воле.

До этого водитель Hyundai Avante сбил школьницу в Чите. ДТП произошло 16 февраля: иномарка врезалась в несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии 15-летняя школьница получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

