Видео: сибиряки нашли на дороге редчайшую птицу из Красной книги
Mash: в Новосибирске волонтёры спасли на дороге редчайшую бородатую неясыть . Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
«Водитель Николай заметил краснокнижную птицу, забрал её и передал зоозащитникам», – говорится в публикации.
Видеорегистратор волонтеров запечатлел инцидент. На кадрах видно, что птица сидит посреди дороги, при этом мимо проезжают автомобили. Далее заметно, как человек уносит бородатую неясыть в свою машину. По данным канала, птица успешно прошла реабилитацию и снова находится на воле.
