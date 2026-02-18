Центр Москвы перекрыли для транспорта

«Объезд возможен по ТТК и по Садовому кольцу», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

До этого в Новосибирске волонтёры спасли на дороге редчайшую бородатую неясыть. Птицу с черепно-мозговой травмой обнаружили на оживленной проезжей части. Видеорегистратор волонтеров запечатлел инцидент. На кадрах видно, что птица сидит посреди дороги, при этом мимо проезжают автомобили. Далее заметно, как человек уносит бородатую неясыть в свою машину. По данным канала, птица успешно прошла реабилитацию и снова находится на воле.

Ранее снежный апокалипсис в Анадыре попал на видео.