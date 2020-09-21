Сокращение штата обошлось «АвтоВАЗу» в полмиллиарда рублей

По данным портала, с 18 мая по 26 июня 2020 года на заводе действовали несколько социальных программ. Например, работникам пенсионного возраста и предпенсионерам предлагалось уйти на заслуженный отдых за единовременную выплату в размере семи среднемесячных зарплат либо получив на пенсионный счёт 360 тысяч рублей, которые потом будут ежемесячно перечисляться в течение пяти лет по шесть тысяч рублей. Сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, было разрешено продлить декрет до конца 2020 года с сохранением ежемесячного пособия.

Ещё один предложенный заводом вариант – увольнение по соглашению сторон с выплатой пяти зарплат либо переход к другим работодателям, в том числе тем, которые находятся на территории индустриального парка. При выборе последней опции сотруднику была обещана выплата в размере пяти месячных заплат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области — сейчас размер прожиточного минимума в Самарской области для трудоспособного населения составляет 11 421 рублей.