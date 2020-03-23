Второй сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом

К 20 марта количество инфицированных жителей Тольятти достигло семи, двое из них – сотрудники «АвтоВАЗа», которые приходятся друг другу родственниками. В профсоюзе сообщили, что состояние обоих оценивается как удовлетворительное. Всех контактировавших с ними коллег (всего их 29) отправили на 14-дневный карантин. Всего на «АвтоВАЗе» работают более 35 тысяч человек.

К 23 марта число зараженных в Самарской области увеличилось до девяти человек. Двое из них недавно посещали Францию, один – Португалию, и еще один – Испанию. Последний является сыном сотрудника «АвтоВАЗа». На карантине к настоящему моменту находятся 59 жителей области.

«АвтоВАЗ» работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что завод испытывает проблемы с поставками комплектующих.