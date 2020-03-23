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10:47

Второй сотрудник «АвтоВАЗа» заразился коронавирусом

Житель Тольятти, у которого подтвердилось заболевание, – сотрудник одного из дочерних обществ

Испытательный трек на АвтоВАЗе © Lada.ru
Лиза Будрина
На «АвтоВАЗе» зафиксирован второй случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, передает «Интерфакс» со ссылкой на профсоюз предприятия. Уточняется, что первый заразившийся работает на производстве шасси, а второй – сотрудник дочернего общества автопроизводителя. Все контактировавшие с ними работники изолированы на две недели.

К 20 марта количество инфицированных жителей Тольятти достигло семи, двое из них – сотрудники «АвтоВАЗа», которые приходятся друг другу родственниками. В профсоюзе сообщили, что состояние обоих оценивается как удовлетворительное. Всех контактировавших с ними коллег (всего их 29) отправили на 14-дневный карантин. Всего на «АвтоВАЗе» работают более 35 тысяч человек.

К 23 марта число зараженных в Самарской области увеличилось до девяти человек. Двое из них недавно посещали Францию, один – Португалию, и еще один – Испанию. Последний является сыном сотрудника «АвтоВАЗа». На карантине к настоящему моменту находятся 59 жителей области.

«АвтоВАЗ» работает в штатном режиме. Ранее сообщалось, что завод испытывает проблемы с поставками комплектующих.

На сегодняшний день в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из которых – в столице. Количество заразившихся по всему миру превышает 343 919 человек.

Источник: Интерфакс