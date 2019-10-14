Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:12

На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta

Вор орудовал на заводе почти две недели

В начале сентября в одном из цехов сборочно-кузовного производства «АвтоВАЗа» начали пропадать ключи от только что сошедших с конвейера Lada Granta. На протяжении нескольких недель служба безопасности завода пыталась вычислить преступника, пока его личность наконец не была установлена. О подробностях этого дела написала газета «ВА – Волжский автостроитель».

По данным издания, первая пропажа была обнаружена 2 сентября и в течение следующих двух недель злоумышленник украл еще три ключа. Из-за этого мастерам цеха приходилось демонтировать замки зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях, затем устанавливать новые комплекты и вносить соответствующие изменения в документацию.

Вместе с тем служба безопасности предприятия предприняла меры для обнаружения вора и установила на линии сборки круглосуточный контроль. Ночью 13 сентября злоумышленника поймали с поличным им оказался один из сотрудников предприятия. Позже в его гардеробном шкафчике были найдены ручки дверей от Lada Granta и несколько новых ключей. Полиция установила, что преступник выносил комплекты с территории предприятия и продавал.

Летом этого года сообщалось, что служба безопасности автопроизводителя обнаружила в одном из цехов завода комплект деталей для изготовления объемного фирменного знака Mercedes-Benz. Он включал втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не могло принадлежать какой-либо из производственных площадок «АвтоВАЗа».

Источник: Лада.Онлайн