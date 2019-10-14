На «АвтоВАЗе» поймали серийного похитителя ключей от Lada Granta

По данным издания, первая пропажа была обнаружена 2 сентября и в течение следующих двух недель злоумышленник украл еще три ключа. Из-за этого мастерам цеха приходилось демонтировать замки зажигания из рулевой колонки и замки во всех дверях, затем устанавливать новые комплекты и вносить соответствующие изменения в документацию.

Вместе с тем служба безопасности предприятия предприняла меры для обнаружения вора и установила на линии сборки круглосуточный контроль. Ночью 13 сентября злоумышленника поймали с поличным – им оказался один из сотрудников предприятия. Позже в его гардеробном шкафчике были найдены ручки дверей от Lada Granta и несколько новых ключей. Полиция установила, что преступник выносил комплекты с территории предприятия и продавал.