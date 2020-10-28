Раскрыты способы сотрудников «АвтоВАЗа» сэкономить на покупке Lada

«АвтоВАЗ» запустил программу «Ноль процентов по кредиту», которая включает в себя корпоративную скидку, размер которой зависит от стоимости автомобиля, дополнительные льготы, особые кредитные условия от РН банка, а также выгодные тарифы каско.

К примеру, покупая бюджетную Lada Granta с автоматом и кондиционером стоимостью 661 500 рублей, сотрудник автоматически получит пятипроцентную корпоративную скидку – 33 075 рублей. С учётом дополнительной скидки в 47 227 рублей общая выгода составит 80 302 рубля, а стоимость автомобиля снизится до 581 198 рублей.

Первый взнос по кредиту составит 314 213 рублей, а цена полиса каско – от 17 000 до 20 000 рублей. Кроме этого, можно воспользоваться госпрограммами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые урежут ценник «Гранты» ещё на 10 процентов или 58 120 рублей. Таким образом, ежемесячный платёж по кредиту составит 6828 рублей, а общая экономия достигнет 138 422 рублей.

Аналогичным образом работники тольяттинского завода могут сэкономить на покупке модели подороже – универсала LADA Vesta SW с автоматом, климатической установкой и ценником в 948 900 рублей. В случае с «Вестой» скидки и льготы снизят цену на 159 070, а ежемесячная выплата по кредиту составит 10 310 рублей.