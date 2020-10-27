В России отзывают более 90 тысяч автомобилей Lada

В заявлении Росстандарта не указано, к чему может привести обнаруженный дефект. Однако известно как минимум об одном случае возгорания Lada Vesta, укомплектованной именно 1,8-литровым двигателем. Тогда владелец загоревшегося автомобиля заявил, что причиной случившего стал тесный контакт шланга подачи топлива в рампу и кронштейна проводки.