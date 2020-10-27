В России отзывают более 90 тысяч автомобилей Lada

О готовящемся отзыве стало известно несколькими днями ранее. Тогда сообщалось, что на Vesta и XRay с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179 топливный шланг может перетираться о трубку расширительного бачка. Росстандарт же приводит следующую формулировку: «возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов».
На 90 124 экземплярах Lada Vesta и XRay 2018-2020 годов выпуска выполнят перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, заменят топливного шланга. Ремонт проведут бесплатно для владельцев.
В заявлении Росстандарта не указано, к чему может привести обнаруженный дефект. Однако известно как минимум об одном случае возгорания Lada Vesta, укомплектованной именно 1,8-литровым двигателем. Тогда владелец загоревшегося автомобиля заявил, что причиной случившего стал тесный контакт шланга подачи топлива в рампу и кронштейна проводки.
В марте этого года «АвтоВАЗ» уже проводил отзыв 12 192 экземпляров Lada Vesta, XRay и Largus для проверки клапана вакуумного усилителя тормоза. А в начале 2020 года дилеры получили распоряжение проверить тысячу Lada XRay Cross на предмет надежности фиксации жгута проводов панели приборов.