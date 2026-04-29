Опубликовано 29 апреля 2026
АвтоВАЗ модернизирует производство за полмиллиарда рублей
АвтоВАЗ оценил стоимость модернизации производства. В период планового оплачиваемого корпоративного отпуска (с 1 по 13 мая) АвтоВАЗ проведёт масштабный комплекс работ по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut. Кроме того, компания модернизирует линию сборки семейства Lada Niva, а также организует текущий ремонт и обслуживание производственных систем.
Всего планируется выполнить свыше 15 тысяч работ суммарной ёмкостью 110 тысяч человеко-дней, а общий бюджет мероприятий превысит 530 миллионов рублей.
Указанные задачи включают пусконаладочные работы обрабатывающих центров на производстве двигателей, где будут производиться новые моторы объёмом 1,6 (более 120 л. с.) и 1,8 (более 130 л. с.) литра.
Для успешного завершения всех намеченных мероприятий принято решение о переносе двух дней декабрьского единого корпоративного отпуска (29-30 декабря) на 12-13 мая.
Напомним, что Lada Azimut — это абсолютно новый компактный кроссовер (сегмент B-SUV), который станет первой полностью оригинальной моделью в этом классе от российского автопроизводителя.
