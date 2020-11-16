АвтоВАЗ зарегистрировал имена загадочных новинок

Новые торговые марки оформлены в классе автомобилей и игрушек и, вероятно, достанутся будущим моделям марки Lada и сувенирной продукции. Информации о загадочных новинках пока нет. В документах отмечено, что действие свидетельств продлится 10 лет, до 2030 года. В случае необходимости этот срок можно продлить.

Вполне возможно, что самих моделей, которые получат звучные имена, в ближайших планах АвтоВАЗа нет. Как и многие другие производители, концерн мог заранее оформить свидетельство, чтобы получить права на торговые марки. Ранее в этом году компания уже регистрировала новые имена: в мае в базе ФИПС появились названия Tensa, Forta и Kayna. Однако о том, как АвтоВАЗ собирается их использовать, до сих пор ничего неизвестно.

В сентябре автозавод провел конкурс, в котором предложил россиянам самим выбрать имена для будущих автомобилей Lada. В числе победителей была и Alta, которая значится в новых патентах.