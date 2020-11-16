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АвтоВАЗ зарегистрировал имена загадочных новинок

В базе Роспатента появилось сразу шесть новых наименований для продукции Lada

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Мария Евдокимова
Тольяттинский автогигант АвтоВАЗ зарегистрировал в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) новые имена: Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera, сообщает «Российская газета».

Новые торговые марки оформлены в классе автомобилей и игрушек и, вероятно, достанутся будущим моделям марки Lada и сувенирной продукции. Информации о загадочных новинках пока нет. В документах отмечено, что действие свидетельств продлится 10 лет, до 2030 года. В случае необходимости этот срок можно продлить.

Вполне возможно, что самих моделей, которые получат звучные имена, в ближайших планах АвтоВАЗа нет. Как и многие другие производители, концерн мог заранее оформить свидетельство, чтобы получить права на торговые марки. Ранее в этом году компания уже регистрировала новые имена: в мае в базе ФИПС появились названия Tensa, Forta и Kayna. Однако о том, как АвтоВАЗ собирается их использовать, до сих пор ничего неизвестно.

АвтоВАЗ начнет выпускать новые полноприводные Lada

В сентябре автозавод провел конкурс, в котором предложил россиянам самим выбрать имена для будущих автомобилей Lada. В числе победителей была и Alta, которая значится в новых патентах.

Кроме нее завод назвал еще трех фаворитов: Onega и Slava, также уже зарегистрированные, и Lika. Авторы лучших названий получили от АвтоВАЗа набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства.

Источник: ФИПС, Российская газета