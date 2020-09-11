«АвтоВАЗ» выбрал имена для будущей модели Lada

В сети ВКонтакте победителем конкурса, запущенного 20 августа, стал Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. В Facebook лучшим было признано название Slava, придуманное Андреем Демешкиным. В Instagram победа досталась Василию Бережному с вариантом Alta, а в Одноклассниках – Николаю Яковлеву, придумавшему имя Lika.

Каждый победитель получит от «АвтоВАЗа» набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства.

Согласно условиям конкурса, название новой Lada должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем марки. Оно обязательно должно содержать от двух до трёх слогов, оканчивающихся на букву «А», а также иметь понятное ударение, легко читаться, быть запоминающимся и благозвучным.