«АвтоВАЗ» выбрал имена для будущей модели Lada

В сети ВКонтакте победителем конкурса, запущенного 20 августа, стал Дмитрий Анисимов, предложивший вариант Onega. В Facebook лучшим было признано название Slava, придуманное Андреем Демешкиным. В Instagram победа досталась Василию Бережному с вариантом Alta, а в Одноклассниках – Николаю Яковлеву, придумавшему имя Lika.
Каждый победитель получит от «АвтоВАЗа» набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства.
Согласно условиям конкурса, название новой Lada должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем марки. Оно обязательно должно содержать от двух до трёх слогов, оканчивающихся на букву «А», а также иметь понятное ударение, легко читаться, быть запоминающимся и благозвучным.
Наиболее популярными среди пользователей сетей вариантами, судя по количеству лайков, стали Lada Vodka, Aurora, Tamara и Samara.
Какое из четырёх названий выберет в итоге «АвтоВАЗ» и какой модели оно достанется, пока неизвестно. Конкурсный пост был проиллюстрирован изображением концепт-кара Lada XCODE, дебютировавшего в 2016 году. Тогда сообщалось, что производство городского кроссовера стартует в течение пяти лет.