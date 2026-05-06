Опубликовано 06 мая 2026, 07:351 мин.
АвтоВАЗ объяснил, почему дизайн Lada Azimut получился именно таким
АвтоВАЗ рассказал, как создавалась внешность кроссовера Lada Azimut. В новом кроссовере сохранилась знакомая про прежним моделям философия X-дизайна, но авторы добавили больше воздуха, света и точной графики, сообщает пресс-служба российского российского автопроизводителя. Также отмечаются «динамичная линия крыши» и «решительный наклон кормы».
© АвтоВАЗ
Передняя часть кузова украшена X-образной светописью, плюс Х-образный мотив повторяется на боковинах кузова и в задних фонарях.
Для новинки заготовлены 8 цветов кузова: бежевый, белый, чёрный, кофейный, болотный, изумрудный, рубиновый и тёмно-серый.
В интерьере появится амбиентная подсветка для «лампового уюта». Над передней панелью установлены экраны — приборный и мультимедийный.
На центральном тоннеле нашлось место для двух беспроводных зарядок, подстаканников, небольшой полочки, охлаждаемого бокса и подлокотника.
Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов