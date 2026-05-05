Опубликовано 05 мая 2026, 20:331 мин.
Стало известно, почему китайцы не будут заниматься реальной локализацией
Эксперт Железняк: китайцы не заинтересованы в реальной локализации. В последнее время китайские автобренды запускают производство своих моделей на автозаводах РФ. Выпуск ведётся на конвейерах в Санкт-Петербурге, Калуге, Калининграде и подмосковном Есипово. Однако, как отмечают эксперты авторынка, о полноценной локализации китайских брендов в России пока говорить не приходится.
© Автотор
Основной причиной локализации является стремление уйти от утилизационного сбора, считает директор по развитию онлайн-аукциона автомобилей MIGTORG Дарья Герасимова, высказавшая своё мнение на круглом столе издания «Ридус».
«Просто их интересуют продажи. Утильсбор достиг каких-то запредельных масштабов, а китайские бизнесмены достаточно изворотливы», — уверена Герасимова.
При этом восточные партнёры не готовы обеспечить полноценную локализцию, когда иностранная компания может покинуть страну, а локальные производители продолжат выпускать продукт.
Эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк подчеркнул, что китайцы категорически не заинтересованы в реальной локализации, поскольку не хотят делиться технологиями.
