Стало известно, почему китайцы не будут заниматься реальной локализацией

Основной причиной локализации является стремление уйти от утилизационного сбора, считает директор по развитию онлайн-аукциона автомобилей MIGTORG Дарья Герасимова, высказавшая своё мнение на круглом столе издания «Ридус».

«Просто их интересуют продажи. Утильсбор достиг каких-то запредельных масштабов, а китайские бизнесмены достаточно изворотливы», — уверена Герасимова.

При этом восточные партнёры не готовы обеспечить полноценную локализцию, когда иностранная компания может покинуть страну, а локальные производители продолжат выпускать продукт.

Эксперт по автомобильному рынку Максим Железняк подчеркнул, что китайцы категорически не заинтересованы в реальной локализации, поскольку не хотят делиться технологиями.

