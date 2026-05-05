Новости
Опубликовано 05 мая 2026, 07:45
1 мин.

В Россию привезли Geely за 1,3 млн рублей

Параллельные импортёры готовы предложить Geely за 1,3 млн рублей. Продавцы новых автомобилей, поставляющие технику по системе параллельного импорта, начали предлагать россиянам Geely Ruilan (он же — Livan X3 Pro), выяснил журнал Motor. Это компактный хетчбэк длиной 4 метра, оборудованный 1,5-литровым 115-сильным мотором.
Livan X3 Pro
Livan X3 Pro
© AutoHome
Алексей Кованов
Алексей Кованов

С механической коробкой передач, передними подушками безопасности, парктрониками, сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, отдлелкой сидений искуственной кожей и кондиционером модель стоит 1,3 млн рублей.

За 1,5 млн рублей автомобиль будет укомплектован вариатором, втроенным видеорегистратором, возможностью выбора режимов движения, бесключевым доступом, датчиком света, люком и 6 динамиками аудиосистемы.

Кросс-хетчбэк длиной 4005 мм и шириной 1760 мм имеет колесную базу 2480 мм. Шасси — со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади, заявленный дорожный просвет — 185 мм.

Впервые модель дебютировала на рынке КНР весной 2010 года под именем Shanghai Englon GC5. Позднее автомобиль неоднократно менял наименования, но продолжает выпускаться.

**Читайте также: **

  • В продаже возникло лондонское такси московской сборки
  • Очень дорого: Subaru открыла продажи нового Outback в Казахстане
  • В Россию привезут водоплавающий внедорожник от марки Jetour