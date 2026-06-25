«АвтоВАЗ» подал заявки на регистрацию семи товарных знаков

Заявки поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22 июня 2026 года. Все знаки планируется зарегистрировать по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает автомобили, запасные части и аксессуары к ним.

Как ранее отмечали представители «АвтоВАЗа», компания патентует названия для новых автомобилей заранее, и не все из них могут быть использованы. В последние годы завод также подавал заявки на такие знаки, как Lada Tigris, Lada Ariva, Lada Parus, а также на фразу «Можно, а зачем?» по десяти классам МКТУ.

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