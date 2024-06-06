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Новости
Опубликовано 06 июня 2024, 10:07
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При каком условии АвтоВАЗ не будет повышать цены на Lada

В мае компания проиндексировала стоимость некоторых Lada в среднем примерно на три процента
АвтоВАЗ раскрыл условие для сохранения стоимости бюджетных Lada. Тольяттинский производитель сможет удерживать цены на самые дешевые модели на нынешнем уровне, если в России снизятся темпы инфляции (в 2023-м официальная инфляция составила 7,42%). Об этом сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международномэкономическом форуме (ПМЭФ). Он надеется, что Центробанк сможет принять меры, которые повлияют на рост цен.
При каком условии АвтоВАЗ не будет повышать цены на Lada
© Lada
Мария Руцкая

Если скорость инфляции в стране будет снижаться, возможно, у АвтоВАЗа не будет необходимости в следующие периоды индексировать стоимость самых бюджетных Lada, сказал Соколов. О каком именно сроке идет речь, он не уточнил.

В мае компания повысила стоимость некоторых моделей Lada в среднем менее чем на три процента. Цена бюджетных Granta и Vesta осталась прежней.

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При этом за год новая Веста подорожала в среднем на 200 000 рублей во всех версиях, кроме начальной. Стоимость Granta за год выросла на 21 600−124 400 рублей в зависимости от комплектации.

В течение ближайших пяти лет Granta будет снята с производства. Заменит ее представленная на ПМЭФ накануне Lada Iskra: новая бюджетная модель с «резными» фарами и 1,6-литровыми двигателями на 90 и 106 лошадиных сил. На рынок она выйдет уже в 2025 году и будет стоить, как ожидается, от миллиона рублей.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#АвтоВАЗ
#Lada
#Россия