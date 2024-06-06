При каком условии АвтоВАЗ не будет повышать цены на Lada

При каком условии АвтоВАЗ не будет повышать цены на LadaВ мае компания проиндексировала стоимость некоторых Lada в среднем примерно на три процента
Если скорость инфляции в стране будет снижаться, возможно, у АвтоВАЗа не будет необходимости в следующие периоды индексировать стоимость самых бюджетных Lada, сказал Соколов. О каком именно сроке идет речь, он не уточнил.
В мае компания повысила стоимость некоторых моделей Lada в среднем менее чем на три процента. Цена бюджетных Granta и Vesta осталась прежней.
При этом за год новая Веста подорожала в среднем на 200 000 рублей во всех версиях, кроме начальной. Стоимость Granta за год выросла на 21 600−124 400 рублей в зависимости от комплектации.
В течение ближайших пяти лет Granta будет снята с производства. Заменит ее представленная на ПМЭФ накануне Lada Iskra: новая бюджетная модель с «резными» фарами и 1,6-литровыми двигателями на 90 и 106 лошадиных сил. На рынок она выйдет уже в 2025 году и будет стоить, как ожидается, от миллиона рублей.