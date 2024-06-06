При каком условии АвтоВАЗ не будет повышать цены на Lada

Если скорость инфляции в стране будет снижаться, возможно, у АвтоВАЗа не будет необходимости в следующие периоды индексировать стоимость самых бюджетных Lada, сказал Соколов. О каком именно сроке идет речь, он не уточнил.

В мае компания повысила стоимость некоторых моделей Lada в среднем менее чем на три процента. Цена бюджетных Granta и Vesta осталась прежней.