АвтоВАЗ поднял цены на Lada шестой раз за год

Семейство бестселлера АвтоВАЗа – бюджетной Lada Granta – прибавило в цене 5000 рублей во всех комплектациях. Базовый лифтбек теперь доступен по цене 507 900 рублей, топовый – за 699 800 рублей. Седан предлагают за 488 900-682 800 рублей, универсал – за 515 900-707 800 рублей, хэтчбек – за 505 900-697 800. Granta Cross и самую дорогую Drive Active теперь продают по цене от 603 900 до 695 900 рублей и от 672 900 до 697 900 рублей соответственно.

Lada Vesta стала дороже на 9000 рублей. Обычный седан доступен за 676 900-996 900 рублей, метановая версия – за 883 900-1 017 900 рублей, Vesta Cross – за 823 900-1 021 900 рублей, а Vesta Sport – за 1 089 900-1 125 900 рублей. Наиболее заметно подорожали универсал SW и его кросс-версия Cross: модели прибавили по 11 000 рублей и теперь стоят 759 900-1 042 900 рублей и 866 900-1 067 900 рублей соответственно.

Внедорожнику Lada 4x4 также скорректировали ценник. «Нива» теперь стоит на 6000 рублей дороже: трехдверную версию можно купить за 587 900-643 900 рублей, пятидверную – за 630 900-686 900 рублей. «Богатая» модификация Urban подорожала до 663 900-672 900 рублей в версии с тремя дверями и до 706 900 рублей – в пятидверной.