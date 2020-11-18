АвтоВАЗ поднял цены на Lada шестой раз за год

Семейство бестселлера АвтоВАЗа – бюджетной Lada Granta – прибавило в цене 5000 рублей во всех комплектациях. Базовый лифтбек теперь доступен по цене 507 900 рублей, топовый – за 699 800 рублей. Седан предлагают за 488 900-682 800 рублей, универсал – за 515 900-707 800 рублей, хэтчбек – за 505 900-697 800. Granta Cross и самую дорогую Drive Active теперь продают по цене от 603 900 до 695 900 рублей и от 672 900 до 697 900 рублей соответственно.
Lada Vesta стала дороже на 9000 рублей. Обычный седан доступен за 676 900-996 900 рублей, метановая версия – за 883 900-1 017 900 рублей, Vesta Cross – за 823 900-1 021 900 рублей, а Vesta Sport – за 1 089 900-1 125 900 рублей. Наиболее заметно подорожали универсал SW и его кросс-версия Cross: модели прибавили по 11 000 рублей и теперь стоят 759 900-1 042 900 рублей и 866 900-1 067 900 рублей соответственно.
Внедорожнику Lada 4x4 также скорректировали ценник. «Нива» теперь стоит на 6000 рублей дороже: трехдверную версию можно купить за 587 900-643 900 рублей, пятидверную – за 630 900-686 900 рублей. «Богатая» модификация Urban подорожала до 663 900-672 900 рублей в версии с тремя дверями и до 706 900 рублей – в пятидверной.
Largus, который готовится к обновлению, стал дороже на 8000 рублей. Новая цена Largus Cross составляет 813 900-882 900 рублей, универсала – 653 900-807 900 рублей, фургона – 640 900-751 900 рублей. Стандартный Largus с газобаллонным оборудованием предлагают за 935 900-971 900 рублей, Cross-версию – за 1 000 900 рублей, а фургон – за 923 900 рублей.
Подорожание коснулось и хэтчбека Lada XRay: он прибавил в цене 7000 рублей и доступен у дилеров за 660 900-888 900 рублей. XRay Cross стал дороже на 9000 рублей и обойдется желающим в 810 900-1 074 900 рублей.
Единственная модель, ценник которой остался нетронутым, – Niva. Внедорожник, который минувшим летом сменил шильдик с Chevrolet на Lada, по-прежнему предлагается по цене от 738 000 до 871 000 рублей за обычную версию и от 824 000 до 881 000 рублей за Off-Road.
Ранее АвтоВАЗ поднимал цены на «Лады» в октябре: тогда автомобили подорожали в среднем на 2-3 процента (15 000 рублей). Тогда повышение стоимости концерн объяснял повышенным спросом на машины. Перед этим прайс-листы корректировали в июле: все автомобили прибавили в цене 5-10 тысяч рублей.