АвтоВАЗу снова не хватает комплектующих

Как сообщают в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), 70 процентов отгружаемых в автосалоны Lada Vesta NG — это «недокомплект». Машинам не хватает «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Из-за этого продать их дилеры не могут.

Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график из-за нехватки электронных чипов, мировой дефицит которых образовался во время пандемии. Теперь же проблема иная. В «ГЛОНАСС», однако, заверяют, что никакого дефицита нет, и за июнь-июль уже почти 40 тысяч Lada подключили к госинформсистеме. Кроме того, недавно АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин для бесплатного доукомплектования их блоками.