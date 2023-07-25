АвтоВАЗу снова не хватает комплектующих

АвтоВАЗу снова не хватает комплектующихОднако ситуация остается под контролем, заверяют на заводе
Компания АвтоВАЗ вновь столкнулась с дефицитом комплектующих для автомобилей Lada. Перебои с наличием деталей влияют на производственный процесс, что признают на самом заводе. Однако там заверяют, что проблема контролируемая: непредвиденные сложности возникают иногда и с конкретными компонентами, но на отгрузку машин в дилерские центры не влияют. Тем временем дилеры жалуются на поступление некомплектных Lada Vesta NG, причем в общей массе их большинство.
Как сообщают в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), 70 процентов отгружаемых в автосалоны Lada Vesta NG — это «недокомплект». Машинам не хватает «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Из-за этого продать их дилеры не могут.
Ранее АвтоВАЗ корректировал производственный график из-за нехватки электронных чипов, мировой дефицит которых образовался во время пандемии. Теперь же проблема иная. В «ГЛОНАСС», однако, заверяют, что никакого дефицита нет, и за июнь-июль уже почти 40 тысяч Lada подключили к госинформсистеме. Кроме того, недавно АвтоВАЗ объявил отзыв почти 80 тысяч машин для бесплатного доукомплектования их блоками.
Что касается проблем с окантовкой мультимедиа, то причина может быть в нехватке некоего компонента в составе полимера, из которого она изготавливается.
О нехватке также может говорить перенос корпоративного отпуска. С декабря нынешнего года трехдневный отдых сдвинули на конец этого месяца: АвтоВАЗ будет простаивать с 26 по 28 июля.