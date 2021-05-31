АвтоВАЗ приостановит производство из-за нехватки комплектующих

Выпуск моделей будет остановлен на два дня – 2 и 3 июня. Речь идет о двух сборочных линиях: №1, с которой сходят автомобили на платформе B0, и №5, где собирается «бюджетник» Granta. Причина – в проблемах с поставками некоторых комплектующих, отмечают в пресс-службе АвтоВАЗа.

Полностью возобновить производство автомобилей отечественный автозавод планирует 4 июня. Отмечается, что на наличие машин в дилерских центрах ситуация с приостановкой сборки никак не повлияет.