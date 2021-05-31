АвтоВАЗ приостановит производство из-за нехватки комплектующих

Выпуск моделей будет остановлен на два дня – 2 и 3 июня. Речь идет о двух сборочных линиях: №1, с которой сходят автомобили на платформе B0, и №5, где собирается «бюджетник» Granta. Причина – в проблемах с поставками некоторых комплектующих, отмечают в пресс-службе АвтоВАЗа.
Полностью возобновить производство автомобилей отечественный автозавод планирует 4 июня. Отмечается, что на наличие машин в дилерских центрах ситуация с приостановкой сборки никак не повлияет.
АвтоВАЗ уже не впервые за весну останавливает конвейеры из-за дефицита деталей. В конце апреля на два дня встала линия сборки Lada Granta, а всех работников, задействованных в производстве модели, отправили в вынужденный отпуск с оплатой в размере двух третей от обычного оклада.
В марте сообщалось, что производители в России начали ощущать дефицит полупроводников, который вынуждает компании по всему миру останавливать конвейеры либо делать выбор в пользу менее «сложной» автомобильной электроники.
По прогнозу Минпромторга, ситуация с нехваткой чипов, необходимых в том числе для блоков ЭРА-ГЛОНАСС, продлится до сентября 2021 года. Ускорить доставку нужных деталей в страну должны зарубежные торговые представительства.