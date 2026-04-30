АвтоВАЗ считает, что панорамная крыша на Lada Azimut будет хитом

Lada Azimut будет первой моделью марки, которая получит панорамную крышу и сдвижной люк. По намеченному плану такую опцию получат около 40% выпускаемых автомобилей.

Ранее под проект впервые внедрили технологию лазерной сварки кузовов. Эта технология требуется при проварке критически важных точек, отвечающих за поддержание заданной геометрии кузова.

Ранее Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut. Это первый кроссовер тольяттинской марки, если считать «Ниву» внедорожником, а XRAY Cross — хэтчбеком.

