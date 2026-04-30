Опубликовано 30 апреля 2026, 07:341 мин.
АвтоВАЗ считает, что панорамная крыша на Lada Azimut будет хитом
АвтоВАЗ установил оборудование для монтажа уникальной опции Lada Azimut. На главном конвейере автозавода заработал роботизированный стенд для установки панорамной крыши. Как уточняет пресс-служба АвтоВАЗа, для установки опции кузов перенаправляется на отдельный участок. Это позволяет провести монтаж без остановки основного конвейера, а сама операция занимает около 4 минут.
© АвтоВАЗ
Lada Azimut будет первой моделью марки, которая получит панорамную крышу и сдвижной люк. По намеченному плану такую опцию получат около 40% выпускаемых автомобилей.
Ранее под проект впервые внедрили технологию лазерной сварки кузовов. Эта технология требуется при проварке критически важных точек, отвечающих за поддержание заданной геометрии кузова.
Ранее Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut. Это первый кроссовер тольяттинской марки, если считать «Ниву» внедорожником, а XRAY Cross — хэтчбеком.
