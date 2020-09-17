Строить новые Lada помогут «умные» тележки на автопилоте

Новый проект — AGV (Automatic Guided Vehicle) — представляет собой автоматизированные самоуправляемые тележки, передвигающиеся на электротяге. Новые аппараты способны перемещаться в автоматическом режиме по выделенному участку предприятия при помощи проложенных по полу магнитных лент. Тележки, оборудованные системой автоматического торможения, осуществляют передачу необходимой информации центральному компьютеру через Wi-Fi.

По словам специалистов, новые тележки позволили упростить работу операторам на сборочной линии. Рабочим стало удобнее работать с большими деталями, такими как бамперы. Кроме того, благодаря тому, что сотрудники смогли отказаться от классических погрузчиков, в зоне комплектования деталей, повысилась скорость и эффективность выполнения операций, что, в свою очередь, положительно сказалось на безопасности рабочих.