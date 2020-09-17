Строить новые Lada помогут «умные» тележки на автопилоте

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«АвтоВАЗ» внедрил в производство автомобилей самоуправлямые аппараты

Автоматизированные тележки «АвтоВАЗа» © НА ЗАВОДЕ / YouTube
Анастасия Дубина
Компания «АвтоВАЗ» рассказала о запуске на конвейерном производстве проекта автоматизированных самоуправляемых тележек. Новая разработка позволит упростить работу оператора, а также повысить эффективность операций.

Новый проект — AGV (Automatic Guided Vehicle) — представляет собой автоматизированные самоуправляемые тележки, передвигающиеся на электротяге. Новые аппараты способны перемещаться в автоматическом режиме по выделенному участку предприятия при помощи проложенных по полу магнитных лент. Тележки, оборудованные системой автоматического торможения, осуществляют передачу необходимой информации центральному компьютеру через Wi-Fi.

По словам специалистов, новые тележки позволили упростить работу операторам на сборочной линии. Рабочим стало удобнее работать с большими деталями, такими как бамперы. Кроме того, благодаря тому, что сотрудники смогли отказаться от классических погрузчиков, в зоне комплектования деталей, повысилась скорость и эффективность выполнения операций, что, в свою очередь, положительно сказалось на безопасности рабочих.

Видео: НА ЗАВОДЕ / YouTube

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В настоящий момент на конвейере «АвтоВАЗа» работают 10 автоматизированных тележек. Ожидается, что вскоре новые «помощники» появятся на всей территории предприятия.

В начале апреля компания Tesla продемонстрировала снятое с дрона зрелищное видео, которое наглядно демонстрирует, как функционирует их современный завод в Китае. На предприятии очень мало людей, но зато очень много роботов.